Ученые предложили смелую теорию рождения первых галактик в космосе

Итальянские астрофизики из Падуанского университета и Университета Барселоны предложили новую теорию рождения первых галактик во Вселенной. Согласно предположению, они галактические системы были сформированы окружающим пространством. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Согласно современной космологии, в самом начале своего существования Вселенная пережила этап сверхбыстрого расширения, известный как инфляция. Он длился менее секунды, но за этот миг космос увеличился в размерах по меньшей мере в 1060 раз. Инфляция породила флуктуации в пространстве-времени, которые, со временем, создали первые звезды и галактики.

Энергией этого события стал новый фактор, известный как инфлатон — странное квантовое поле. Однако науке неизвестно, откуда взялся инфлатон, что его питало, и куда это поле исчезло потом.

В новом исследовании команда предложила альтернативную теорию инфляции и создания Вселенной без инфлатона.

В предложенной модели при расширении Вселенной возникают гравитационные волны, которые сталкиваются друг с другом и усиливаются.

Гравитационные волны обычно не могут создавать структуры сами по себе, но ученые обнаружили, что в некоторых особых случаях гравитационные волны могут усиливать друг друга именно таким образом. Когда это происходит, отпечатки, которые они оставляют в пространстве, почти одинаковы в самых разных масштабах длины.

Это именно то, что космологи наблюдают в космическом микроволновом фоне, остаточном свете ранней Вселенной. Это излучение содержит слабый отпечаток отголосков инфляции. Оно показывает, что что бы ни заложило семена структуры, оно должно было иметь такой тип узора.

Ранее ученые показали возрождение крошечной галактики в далеком космосе.