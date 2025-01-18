Муравьи подсказали ученым решение проблемы дорожных пробок

TRIP: перемещения муравьев могут лечь в основу систем движения автономных машин

Итальянские ученые из Трентского университета обратились за помощью к муравьям для проектирования эффективных схем движения автотранспорта. Исследование опубликовано в научном журнале Transportation Research Interdisciplinary Perspectives (TRIP).

«Муравьи — один из немногих видов, способных справляться с двусторонними транспортными потоками, подобных автодорогам людей. Но муравьи при этом они перемещаются плавно, не создавая заторов», — отметил соавтор работы, профессор Марко Герриери.

Исследователи наблюдали за 30-сантиметровой муравьиной тропой и анализировали видеозаписи с помощью алгоритмов машинного обучения. Специалисты отследили маршруты отдельных насекомых, составив карту их траекторий, скоростей, потоков и плотностей.

Авторы доклада отметили, что муравьи следуют по феромонным меткам, оставленным вожаком. Они двигаются колоннами, соблюдая небольшую дистанцию и не обгоняя друг друга.

Ученые считают, что такая стратегия может сделать мобильность людей более эффективной. Ее можно использовать при проектировании систем дорожного движения для автономных транспортных средств. Способ общения муравьев с помощью феромонов можно воспроизвести в цифровой форме с помощью коммуникационных технологий.

Исследователи добавили, что скоординированные таким образом колонны могут повысить результативность дорожного движения и сократить транспортные выхлопы.

Ранее ученые выяснили, что муравьи лучше людей справляются с задачами, требующими скоординированных групповых действий.