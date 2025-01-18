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Древнейшие останки человека в Японии принадлежат другому существу, узнали ученые

AnthSci: предполагаемые кости древнего японского человека оказались медвежьими
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Музей университета Токио

Японские антропологи из Токийского университета пришли к выводу, что одни из древнейших человеческих окаменелостей, найденных в Японии, не имеют отношения к людям. Исследование опубликовано в научном журнале Anthropological Science (AnthSci).

Речь шла о так называемом «человеке из Усикавы» — окаменевших останках возрастом более 20 тыс. лет, найденных в районе Усикава в 225 километрах от Токио в конце 1950-х годов.

Ученые отметили, что первые сомнения в принадлежности костей из Усикавы возникли еще в конце 1980-х годов, однако точно установить их природу удалось лишь спустя несколько десятилетий.

В новом исследовании команда получила доказательства, что «человек из Усикавы» в действительности был древним медведем.

Первоначально окаменелости Усикавы были представлены плечевой костью из верхней части руки и концом или головкой бедренной кости из ноги человека.

Ученые провели визуальный осмотр и сделали компьютерную томографию (КТ). Анализы показали, что предполагаемая плечевая кость человека, вероятно, была лучевой костью из предплечья бурого медведя (Ursus arctos) примерно того же периода. Головка бедренной кости также оказалась медвежьей.

Открытие означает, что самыми древними подтвержденными останками людей на территории Японии стали кости, найденные в известняковом карьере недалеко от города Хамакита в 40 километрах от Усикавы. Эти фрагменты датированы 14 тыс. и 17 тыс. лет назад.

Кроме того, человеческие ископаемые окаменелости также нашли на островах Рюкю. Ученые полагают, что самые старые из них могут датироваться 32 тыс. лет назад.

Ранее исследователи опровергли сенсационную находку черепа сводной сестры Клеопатры в Турции.

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