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Ученые опровергли сенсационную находку черепа сводной сестры Клеопатры в Турции

SciRep: предполагаемые останки сестры Клеопатры принадлежали мальчику-подростку
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Scientific Reports

Международная группа ученых под руководством специалистов Венского университета в Австрии изучила череп, найденный в руинах Эфеса на территории современной Турции почти 100 лет назад. Долгое время считалось, что останки могли принадлежать Арсиное IV — сводной сестре знаменитой египетской царицы Клеопатры. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Саркофаг с полным скелетом неизвестного человека был обнаружен в 1929 году австрийскими археологами при раскопках здания под названием Октагон. В гробнице не оказалось значимых погребальных принадлежностей.

Исследователи забрали череп в Вену, однако в течение последующих десятилетий ученым не удалось выяснить принадлежность останков. В 1990-х годах возникла теория, что скелет в саркофаге мог принадлежать Арсиное IV. На это косвенно указывают исторические факты, согласно которым Арсиною казнили в Эфесе по требованию любовника ее сестры Марка Антония в 41 году до нашей эры.

В новом исследовании команда поставила точку в этих догадках, доказав, что череп из Эфеса не мог принадлежать Арсеное IV. Результаты микрокомпьютерной томографии, масс-спектрометрии и генетического анализа показали, что в саркофаге лежал мальчик-подросток в возрасте от 11 до 14 лет.

Ученые также выяснили, что ребенок при жизни страдал нарушениями развития, проявившимся в деформации черепа и лицевых костей. Кем был этот молодой человек, пока неизвестно.

По словам археологов, их открытие дает возможность возобновить поиски останков Арсинои IV.

Ранее в Египте нашли часть храма великой древней царицы Хатшепсут.

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