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Найден новый метод блокировки роста раковых клеток

СRМ: воздействие на белок интегрин-альфа снижает агрессивность рака
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Depositphotos

Ученые из Мадридского института онкологии установили, что воздействие на особый белок – интегрин-альфа подавляет способность раковых клеток к миграции. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

По словам профессора Гильермо Эстебана Сантильяны, ведущего автора исследования, подавление активности интегрин-альфа значительно снижает способность опухолевых клеток к миграции. В лабораторных экспериментах ученым удалось добиться снижения метастатической активности на 70%.

Для оценки роли интегрина-альфа в развитии и распространении рака использовались трехмерные клеточные модели, которые служили имитацией реальных опухолей. Уникальная методика визуализации позволила наблюдать за поведением мутировавших клеток в реальном времени.

Ученые также разработали экспериментальный препарат, который блокирует работу интегрин-альфа. Доклинические испытания на лабораторных животных показали обнадеживающие результаты: препарат замедлял рост опухолей, при этом не вызывая значительных побочных эффектов. По мнению ученых, эти свойства открывают новые перспективы для его дальнейшего применения в онкологии.

Ранее ученые выяснили, что потребление одной порции алкоголя в день грозит раком.

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