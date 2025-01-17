Доказана связь между бактериями во рту и психическими расстройствами

Международная команда ученых выявила связь между составом микробиома ротовой полости и психическим состоянием человека. Ученые обнаружили, что у людей с симптомами тревожности, депрессии или посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) микробиом отличается от микробиома ментально здоровых людей. Работа опубликована в журнале Translational Psychiatry (TP).

Микробиом, то есть совокупность микроорганизмов, живущих в организме, давно рассматривается как фактор, влияющий на психическое здоровье. Если связь между кишечным микробиомом и мозгом уже хорошо изучена, то микробиом ротовой полости до сих пор привлекал меньше внимания ученых.

Новое исследование включало данные 470 участников, собранных из двух испанских исследований микробиома. Ученые проанализировали их слюну с помощью метода РНК-секвенирования, чтобы определить состав микробиома, и сопоставили его с данными о психическом здоровье.

Оказалось, что у людей с депрессией и ПТСР был избыток бактерий Prevotella histicola, ассоциированных с воспалениями в ротовой полости, а также снижением качества жизни. У людей с тревожными расстройствами наблюдался недостаток бактерий Neisseria elongata, которые связаны со здоровьем ротовой полости и сердечно-сосудистой системы. Плохое состояние десен, включая гингивит и пародонтит, также влияло на состав микробиома и коррелировало с психическими симптомами.

Исследователи обнаружили общую биологическую связь между здоровьем десен и психическим здоровьем через метаболизм триптофана — аминокислоты, необходимой для выработки серотонина. У участников с психическими расстройствами и заболеваниями десен наблюдались более низкие уровни метаболизма триптофана, что может снижать уровень серотонина, ключевого регулятора настроения.

Хотя работа выявила связь между бактериями в ротовой полости и психическим здоровьем, причинно-следственные механизмы пока не доказаны. Ученые планируют изучать эти процессы в долгосрочных наблюдениях и исследовать, как улучшение гигиены ротовой полости может повлиять на эмоциональное состояние.

«Результаты подчеркивают важность ухода за ротовой полостью не только для красивой улыбки, но и для ментального благополучия», — отметила соавтор исследования Стефани Малан-Мюллер.

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