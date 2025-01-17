Названо количество людей, которых может спасти плазма одного донора за год

За год донор плазмы крови может спасти до 15 человеческих жизней, рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора фармацевтической компании «Скопинфарм» и эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Иван Семенов.

«Из литра плазмы, к примеру, мы можем получить 20 граммов альбумина, незаменимого при кровотечениях, ожогах, а также некоторых патологиях внутренних органов. За один раз донор сдает около 600 миллилитров плазмы — в пересчете на альбумин, это целых 12 граммов! При этом плазмодача выгодно отличается от донации красных компонентов крови. Цельной кровью донор может делиться раз в 2 месяца, мужчины — до 5 раз в год, женщины — до 4. Сдавать плазму и мужчинам, и женщинам можно гораздо чаще — каждые 2 недели, до 12 литров в год. Получается, что за год донор может спасти 12–15 жизней», — рассказал специалист.

Плазма — жидкая часть крови, которая содержит десятки жизненно важных веществ. Переливания донорской плазмы и препараты на ее основе необходимы тяжелым пациентам в моменте — чтобы выбраться из опасного состояния. Однако ее не только переливают, но и производят из нее особенные лекарства для пациентов с хроническими заболеваниями.

«Препараты крови, которые получают из плазмы, можно разделить на три основные группы. Первая — это альбумин, уникальный белок, который нужен для заместительной терапии у пациентов, потерявших собственный альбумин. Например, при обильной кровопотере, ожогах или болезнях печени и почек. Вторая — иммуноглобулины. Их используют при иммунодефицитах различного генезиса, как врожденных, так и приобретенных, при вирусных заболеваниях и бактериальных инфекциях. Третья — факторы свертываемости крови. Это препараты, которые используются для лечения болезней крови, например, гемофилии», – рассказал Семенов.

Кроме альбумина, иммуноглобулинов и факторов свертываемости, в плазме содержатся и другие важные белки, которые используют в медицинской практике — хоть и реже. Например, альфа-1-антитрипсин, который защищает ткани организма от повреждений, ингибитор C1-эстеразы, который предотвращает неадекватно сильные иммунные ответы, и естественные антикоагулянты — они не дают крови стать слишком густой.

По словам Семенова, несмотря на большое количество доноров в данный момент, очень важно, чтобы в донорское движение продолжали приходить новые участники. Чтобы покрыть потребности будущего производства препаратов на основе плазмы, к примеру, в перспективе пяти лет потребуется 50–70 тысяч «новичков».

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