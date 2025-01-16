проект

>

Назван тип света, который помогает быстрее уснуть

Врач Кислова: свет меньше 15 Вт за три часа до сна помогает быстрее уснуть

close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы быстрее уснуть, нужно придерживаться нескольких правил. В том числе рекомендуется использовать тусклые источники света, меньше 15 Вт за два-три часа до сна, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог клиники DocMed Елена Кислова.

«Выключение яркого света и снижение источников шума за два-три часа до желаемого времени сна в рамках гигиены сна эффективно улучшает продолжительность сна.
Расслабьте себя тихими занятиями, которые могут способствовать развитию сна, такими как чтение. Тусклый свет (в идеале <15 Вт света) рекомендуется за два-три часа до сна, чтобы способствовать естественному повышению мелатонина и наступлению сна", — объяснила врач.

Также стоит избегать использования электроники по крайней мере за 30 минут до привычного сна и посреди ночи, если происходят ночные пробуждения. Синий свет, излучаемый экранами компьютеров и портативными устройствами, может подавить естественную выработку мелатонина, что приводит к трудностям засыпания.

«Если вы не можете заснуть, не смотрите на часы. Идите в другую комнату и займитесь чем-нибудь расслабляющим, пока не почувствуете себя достаточно усталым, чтобы снова заснуть. Если у вас проблемы со сном ночью, избегайте сна в часы бодрствования, особенно поздно вечером. Тем не менее, короткий сон продолжительностью около 20-30 минут может помочь облегчить дневную усталость, особенно у людей, работающих в ночное время», – отметила доктор.

Также хорошему сну способствуют регулярные физические упражнения днем или вечером, но не перед сном, а также правильное питание и здоровый образ жизни без вредных привычек.

Ранее в России предложили лечить эректильную дисфункцию аналогом строительной пены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами