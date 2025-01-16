Назван тип света, который помогает быстрее уснуть

Чтобы быстрее уснуть, нужно придерживаться нескольких правил. В том числе рекомендуется использовать тусклые источники света, меньше 15 Вт за два-три часа до сна, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог клиники DocMed Елена Кислова.

«Выключение яркого света и снижение источников шума за два-три часа до желаемого времени сна в рамках гигиены сна эффективно улучшает продолжительность сна.

Расслабьте себя тихими занятиями, которые могут способствовать развитию сна, такими как чтение. Тусклый свет (в идеале <15 Вт света) рекомендуется за два-три часа до сна, чтобы способствовать естественному повышению мелатонина и наступлению сна", — объяснила врач.

Также стоит избегать использования электроники по крайней мере за 30 минут до привычного сна и посреди ночи, если происходят ночные пробуждения. Синий свет, излучаемый экранами компьютеров и портативными устройствами, может подавить естественную выработку мелатонина, что приводит к трудностям засыпания.

«Если вы не можете заснуть, не смотрите на часы. Идите в другую комнату и займитесь чем-нибудь расслабляющим, пока не почувствуете себя достаточно усталым, чтобы снова заснуть. Если у вас проблемы со сном ночью, избегайте сна в часы бодрствования, особенно поздно вечером. Тем не менее, короткий сон продолжительностью около 20-30 минут может помочь облегчить дневную усталость, особенно у людей, работающих в ночное время», – отметила доктор.

Также хорошему сну способствуют регулярные физические упражнения днем или вечером, но не перед сном, а также правильное питание и здоровый образ жизни без вредных привычек.

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