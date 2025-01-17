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Российские ученые создали технологию для «считывания» рисков заболеваний по лицу

На Алтае научились определять риски заболеваний по лицу
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Rovsky/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае разработана первая в России технология, позволяющая дистанционно считывать ключевые физиологические параметры, такие как пульс и давление, с помощью камеры. Об этом сообщил ТАСС Роман Панарин, аспирант Алтайского государственного университета.

Уникальность проекта заключается в сочетании двух технологий: дистанционной регистрации оптической плотности ткани и пупиллометрии, что позволяет бесконтактно измерять частоту сердечных сокращений, артериальное давление и другие параметры, а также оценивать риски заболеваний, таких как инфаркт и диабет.

Как рассказали в университете, на российском рынке аналогов нет, а зарубежные разработки часто зависят от условий освещения и требуют фиксирования лица. В отличие от традиционного метода фотоплетизмографии, новая технология анализирует изображение лица, что позволяет проводить измерения дистанционно без необходимости фиксировать лицо перед камерой.

Разработанные программные инструменты могут быть использованы в медицинских мобильных приложениях для онлайн-консультаций, где приложение будет анализировать лицо пациента через веб-камеру во время беседы с врачом.

Технология способна производить замеры в реальных условиях, включая движение и низкое освещение.

Ранее российским ученым удалось выявить биомаркеры эффективности лечения рака.

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