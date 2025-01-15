Российским ученым удалось выявить биомаркеры эффективности лечения рака

Исследователи из МФТИ, Сеченовского университета, ИБХ РАН и Онкологического центра больницы им. Юдина выявили биомаркеры, которые помогут улучшить эффективность иммунотерапии для пациентов с раком легкого. Работа опубликована в журнале Frontiers in Immunology(FrontImmunology).

Иммунотерапия ICI воздействует на иммунную систему, помогая организму распознавать и уничтожать раковые клетки. Однако метод имеет высокую стоимость, а положительный эффект наблюдается только у 20–30% пациентов. Чтобы повысить эффективность лечения, российские ученые проанализировали данные 85 пациентов с раком легких, чтобы выявить биомаркеры, которые могут предсказать успех терапии.

Биомаркеры — это молекулы или изменения в клетках, которые могут указывать на наличие заболевания, его развитие или реакцию организма на лечение.

Для исследования ученые использовали образцы опухолей, взятые до начала лечения, и изучили, как работают гены в этих клетках, какие мутации в них имеются и как они влияют на иммунную систему. В общей сложности они проанализировали 403 потенциальных биомаркера, включая количество мутаций, особенности опухоли и активность отдельных генов. Особенно тщательно исследовали 188 ключевых процессов, связанных с взаимодействием опухоли и иммунной системы. Дополнительно с помощью компьютерных программ были выявлены еще 19 важных молекулярных путей.

45 биомаркеров показали статистически значимую связь с выживаемостью пациентов без прогрессирования болезни, а 44 — с успешностью терапии. Восемь биомаркеров вошли в оба списка.

На основе пяти ключевых биомаркеров ученые разработали методику для оценки эффективности использования иммунотерапии. Эффективность этого метода была подтверждена на независимых выборках пациентов, что делает его перспективным инструментом для персонализированного подхода в лечении онкобольных.

«Наш подход поможет выбирать наиболее эффективные стратегии терапии для каждого пациента, что повысит результативность лечения и снизит затраты», — отметил Антон Буздин, заведующий лабораторией трансляционной геномной биоинформатики МФТИ.

Ранее врач рассказал, какие токсины из пищи, пораженной плесенью, провоцируют рак.