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Найдена связь между нарушением работы почек и болезнью Альцгеймера

A & D: снижение функции почек коррелирует с когнитивными нарушениями
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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Монреальского университета установили, что сниженная скорость почечной фильтрации напрямую связана со снижением когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A & D).

В исследовании приняли участие 16 тысяч здоровых добровольцев. Ученые сосредоточились на измерении скорости клубочковой фильтрации почек испытуемых и ее влиянии на когнитивные функции. Результаты показали, что снижение фильтрационной функции почек было связано с ухудшением когнитивной производительности. При этом такой эффект сохранялся независимо от пола, уровня образования, массы тела участников и состояния их сердечно-сосудистой системы.

Дополнительно в рамках исследования было проведено детальное сканирование коры головного мозга добровольцев в 50 тысячах точек. У участников с нарушенной почечной функцией были зафиксированы признаки атрофии мозга, особенно в лобных долях. Такие патологические изменения были схожи с наблюдаемыми у пациентов с деменцией и болезнью Альцгеймера.

Ученые предполагают, что повреждение почек может привести к накоплению токсичных веществ в организме, которые нарушают работу мозга. Кроме того, сахарный диабет, часто вызывающий почечную недостаточность, также способствует ухудшению состояния сосудов, усугубляя проблему.

Ранее ученые выяснили, что после COVID-19 функции почек быстро угасают.

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