Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские ученые создали сверхпрочную «кольчугу»

Ученые из США создали сверхпрочный материал, напоминающий кольчугу
close
Мосфильм

Ученые из Соединенных Штатов создали сверхпрочный материал, напоминающий кольчугу — сплетенные из нитей органических полимеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного университета (NWU) США.

«Мы создали абсолютно новую структурную форму полимеров. Она похожа по устройству и свойствам на кольчугу в том смысле, что ее очень сложно разорвать, при этом каждое звено полимера обладает некоторой свободой движения, подобно кольцам в броне», — заявил профессор NWU Уильям Дихтель.

Он добавил, что из-за такой формы плетения для разрыва нужно разрушить очень большое число звеньев материала. Открытие сверхпрочного материала получилось сделать при изучении взаимодействий между ароматическими органическими молекулами TPE-PhOH.

До этого ученые из Ливерморской национальной лаборатории создали самый яркий в мире источник рентгеновского излучения, объединив высокомощный лазер с ультралегкой металлической пеной.

Ранее ученые показали изображения симуляции Вселенной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами