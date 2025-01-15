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Ученые показали изображения симуляции Вселенной

NASA: представлена симуляция снимков, которые получит телескоп «Нэнси Грейс Роман»
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NASA

Астрономы опубликовали более миллиона изображений, созданных с помощью компьютерной симуляции. Эти изображения показывают, как космос будет выглядеть через объектив нового космического телескопа «Нэнси Грейс Роман». Это наглядное представление является важным шагом в подготовке к научным исследованиям, которые будут проводиться с помощью телескопа. Снимки опубликованы на сайте NASA.

Проект OpenUniverse, использовавший мощности суперкомпьютера Theta, сымитировал эволюцию Вселенной на протяжении миллиардов лет, отслеживая движение фотонов (частиц света) от космических объектов до детекторов телескопа. Эта работа заняла всего девять дней на суперкомпьютере, хотя на обычном компьютере она потребовала бы более шести тысяч лет.

Результатом работы проекта стали данные объемом 400 терабайт. Они содержат изображения, охватывающие участок неба площадью 70 квадратных градусов. Это примерно равно площади, которую занимают более 300 полных лун. Данная область в тысячу раз превышает площадь, которую охватывает космический обзор телескопа Хаббл в рамках проекта COSMOS.

«Роман проведет такие наблюдения менее чем за год — работа, которая заняла бы у телескопов Хаббл или Джеймс Уэбб тысячу лет», — отметил Майкл Троксел, профессор физики из Университета Дьюка и руководитель проекта.

Телескоп «Нэнси Грейс Роман» предоставит уникальные возможности для изучения темной энергии и темной материи — загадочных сил и веществ, влияющих на расширение Вселенной. Анализ более 100 миллионов синтетических галактик поможет астрономам понять, как эволюционируют галактики и их кластеры.

Запуск телескопа запланирован на май 2027 года. До этого времени ученые продолжат использовать симуляции OpenUniverse для подготовки к обработке реальных данных.

«Ожидается, что наблюдения телескопа «Роман» откроют массу невероятных возможностей для науки, включая создание трехмерных карт галактик, изучение звездных процессов и многое другое. А пока мы можем практиковаться на синтетических данных, чтобы сразу приступить к научным открытиям, когда начнутся реальные наблюдения», — подчеркнула Алина Кисслинг, научный сотрудник NASA и ведущий исследователь проекта OpenUniverse.

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