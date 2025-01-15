Развеян миф о связи утреннего пробуждения со стрессом

Ученые Бристольского университета опровергли гипотезу о том, что пробуждение способствует резкому повышению уровня гормона стресса кортизола. На самом деле уровень кортизола начинает повышаться задолго до пробуждения, когда организм готовится к началу дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B (PRSB).

Ранее считалось, что пробуждение вызывает резкий выброс кортизола — явление, известное как «кортизоловая реакция на пробуждение» (CAR). Это явление активно использовалось для исследования различных клинических состояний, таких как посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, ожирение и синдром хронической усталости.

Ограничения предыдущих исследований заключались в том, что анализ уровня кортизола проводился только после пробуждения, что не позволяло изучить динамику его выработки до этого момента. Для устранения этого пробела исследовательская группа из Бристоля использовала автоматизированную систему отбора проб, которая позволила измерять уровень кортизола как до, так и после пробуждения у 201 здорового человека в возрасте от 18 до 68 лет.

Результаты показали, что пробуждение не приводит к резкому увеличению уровня кортизола. Также не было обнаружено изменений в его выработке в течение первого часа после пробуждения по сравнению с предыдущим часом. Это указывает на то, что изменения уровня кортизола сразу после пробуждения, скорее всего, являются завершающим этапом циркадного ритма кортизола, который начинает увеличиваться в ранние утренние часы и достигает пика непосредственно перед привычным временем пробуждения.

Кроме того, исследование выявило значительную индивидуальную вариативность в концентрации кортизола и его динамике, что может зависеть от продолжительности и качества сна.

Ученые отметили, что любые изменения уровня кортизола, связанные с пробуждением, скорее всего, обусловлены внутренними циркадными ритмами, а не реакцией на сам процесс пробуждения. Циркадные ритмы, представляющие собой 24-часовые циклы физиологических процессов, имеют ключевое значение для адаптации организма к дневным колебаниям освещенности и температуры.

Ранее ученые выяснили, как стресс изменяет воспоминания.