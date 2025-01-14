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Риск инсульта предложили оценивать по рисунку сосудов на сетчатке

Heart: сосудистый рисунок на сетчатке глаза помогает оценить риск инсульта
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Shutterstock

Ученые из Королевской Викторианской больницы глаза и уха (Royal Victorian Eye and Ear Hospital) установили, что анализ сосудистой сети сетчатки глаза может предсказывать риск инсульта так же точно, как традиционные методы, но без необходимости инвазивных лабораторных исследований. Результаты исследования опубликованы в журнале Heart.

По словам ученых, сетчатка имеет общие анатомические и физиологические особенности с сосудами мозга, что позволяет использовать ее состояние для оценки повреждений, вызванных системными заболеваниями, включая диабет. Однако ранее этот потенциал был ограничен из-за недостаточной изученности и неоднозначных результатов исследований.

Новый метод прогнозирования инсульта основан на изучении 29 ключевых показателей здоровья сосудов, которые можно определить с помощью снимков глазного дна. Благодаря машинному обучению и системе анализа микроциркуляции сетчатки (RMHAS) ученым удалось разработать точный инструмент для выявления биомаркеров, связанных с инсультом.

В предварительном тестировании инструмента приняли участие 45 161 человек в возрасте от 40 до 69 лет. Участники прошли анализ сосудистой архитектуры сетчатки по таким параметрам, как калибр, плотность, извитость, угол разветвления и сложность сосудов. После этого начался период наблюдения длиной 12,5 года, в течение которого инсульт случился у 749 участников.

Результаты показали, что изменения в показателях плотности сосудов увеличивали риск инсульта на 10–19%, изменения в калибре — на 10–14%, а снижение сложности и извитости сосудов — на 10,5–19,5%.

Хотя исследование имеет ограничения, включая преобладание белого населения среди участников, авторы считают, что анализ сетчатки может стать удобным и практичным способом оценки риска инсульта.

«Использование фотографии глазного дна как инструмента диагностики — это шаг к более доступной и неинвазивной медицине», — отметили исследователи.

Ранее был назван эффективный способ защиты от инсульта.

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