На Луну отправят крошечный красный домик из Швеции

15 января 2025 года на Луну отправится уникальный арт-объект — маленький красный домик, созданный шведским художником Микаэлем Генбергом. Этот домик, выполненный в типичном шведском стиле с белыми углами, станет первым подобным объектом на поверхности Луны. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Домик размером с крупную ладонь отправится на борту лунного посадочного аппарата компании Ispace, который будет запущен с помощью ракеты Falcon 9 от SpaceX с мыса Канаверал. Старт запланирован на 19:11 по московскому времени.

Идея поместить домик на Луну появилась у Генберга 25 лет назад.

«Это была безумная, возможно, идиотская, но в то же время поэтическая мысль — поставить красный дом с белыми углами на поверхность Луны», — сказал художник в видео на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Домик изготовлен из алюминия и окрашен специальной сертифицированной для космоса краской. Его размеры составляют 12 см в длину, 8 см в ширину и 10 см в высоту. За годы существования проекта «Лунный домик» путешествовал по миру: его устанавливали на деревьях, под водой, на Великой Китайской стене, а также на борту Международной космической станции. Для реализации проекта было собрано около 10 миллионов шведских крон (91 683 200 рублей ) от 70 спонсоров.

Генеральный директор европейского подразделения Ispace Жюльен-Александр Ламами отметил, что проект объединяет художественное видение Генберга с миссией компании — расширять границы человеческой жизни в космосе.

Если запуск пройдет успешно, через четыре месяца лунный аппарат доставит домик на поверхность Луны. После высадки, как сообщил Генберг, ровер выпустит домик, сделает несколько фотографий и оставит его стоять там на тысячи, а может быть, и миллионы лет.

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