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Ученые предупредили о пробуждении опасных вирусов в Арктике

Nature: таяние арктической мерзлоты может высвободить более 100 древних патогенов
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Depositphotos

Ученые из Принстонского университета выявили более 100 типов потенциально активных вирусов в мерзлоте возрастом до 30 тысяч лет в районах Гренландии и Аляски. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Американские исследователи провели детальный анализ вечной мерзлоты (слоя почв, камней и песка, которые более двух лет находились в замерзшем состоянии) на Аляске и в Гренландии. В замороженных почвах были найдены жизнеспособные вирусные частицы. Также ученые установили, что опасные патогены под воздействием глобального потепления постепенно выходят из глубин мерзлоты на поверхность.

Ведущий вирусолог Института арктических исследований Принстонского университета Карл Роналдс отметил, что с увеличением температуры эти вирусы могут оказать значительное влияние на современные экосистемы. Особенно тревожным является тот факт, что примерно 15% найденных патогенов способны инфицировать млекопитающих, включая человека. Это открытие вызывает опасения по поводу возможных межвидовых передач вирусов.

Дополнительной угрозой является миграция комаров и клещей, которые переносят инфекционные болезни, на север, где ранее они не встречались. По словам ученых, в результате таких изменений в поведении животных тропические заболевания могут начать распространяться в регионы, ранее им не подверженные.

Ранее эпидемиолог заявил о риске перехода «вируса зомби» оленей на людей.

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