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Врач рассказала, кому можно участвовать в крещенских купаниях

Врач Бурнацкая: крещенские купания подходят только практикующим закаливание

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Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке, 18 января 2024 года

Виталий Аньков/РИА Новости

Крещенские купания подходят только людям, ведущим активный и здоровый образ жизни, которые уже практикуют закаливание или моржевание, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Главный фактор риска — резкий стресс для организма. Погружение в ледяную воду вызывает сильный спазм сосудов кожи, что приводит к перераспределению кровотока: основной объем крови устремляется во внутренние органы. Для закаленных людей с хорошим здоровьем это не становится проблемой. Но у неподготовленных или ослабленных организмов такой шок может спровоцировать обострение хронических заболеваний или вызвать серьезные проблемы с сердцем, сосудами, легкими и другими органами», — рассказала врач.

Прежде чем решиться на такой обряд, важно оценить свое состояние здоровья. Для этого лучше проконсультироваться с врачом. Если врач дал одобрение, стоит тщательно подготовиться к этому событию.

«Начните закаливание заранее, купайтесь только в специально оборудованных местах, выбирайте водоемы, где разрешено купание летом, чтобы избежать контакта с вредными бактериями. Тщательно подготовьте экипировку: возьмите нескользкую обувь, полотенце, махровый халат, резиновую шапочку и комплект сухой одежды. Важно не прыгать в воду, погружение должно быть плавным и по шею, без намокания головы. И находиться в проруби не стоит дольше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения. После купания важно быстро высушиться, надеть теплую одежду и согреться горячим чаем», — заключила доктор.

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