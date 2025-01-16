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В России научились предсказывать болезни молочной железы у коров после родов

СПбГУВМ: найдены маркеры, предсказывающие болезни вымени у коров
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Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины на базе лаборатории генетических и репродуктивных биотехнологий нашли маркеры прогноза репродуктивных патологий и заболеваний молочной железы после родов у молочного скота. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Владимир Авдеенко.

В ходе работы был проведен отбор биологического материала (плаценты) у коров в период родов с осложненной беременностью и патологическими родами. В качестве материалов сравнения была получена плацента от коров с нормально протекающей беременностью и срочными родами.

«Мы установили, что матриксные металлопротеиназы (MMP) отвечают за ремоделирование тканей и разрушение внеклеточного матрикса. Этот процесс включает расщепление коллагенов, эластинов, желатина. Снижение ММР 2 и ММР 9 в плацентарных структурах коров зафиксировано в образцах, полученных от коров с патологиями молочной железы», – рассказал «Газете.Ru» профессор Авдеенко.

Оказалось, что ферменты мембранного типа способны активировать MMP-2 и ММР-9 посредством связывания молекулы-ингибитора TIMPs-2(вещество, снижающее активность ферментов в организме или тормозящее биологические процессы) на поверхности клетки. Эта связь необходима во время беременности, но должна быть прервана для обеспечения завершения родов и инволюционного процесса после родов.

Экспресс-тесты на содержание маркеров MMP в плаценте являются перспективным способом прогнозирования репродуктивных проблем. В будущем ученые планируют разработать неинвазивные тесты для определения установленных маркеров.

Проект поддержан грантом РНФ.

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