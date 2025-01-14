Ученые выяснили, как узнать, насколько быстро стареет ваш мозг

Международная группа ученых из Университета Барселоны под руководством профессора Давида Бартрес-Фаса провела исследование, в ходе которого выявила три различных психологических типа, связанных с различными темпами старения мозга. Работа опубликована в журнале Nature Mental Health (NMH).

Исследователи изучили данные более тысячи человек среднего и пожилого возраста, чтобы понять, как индивидуальные психологические особенности влияют на риск развития деменции, скорость деградации мозга и качество сна. В результате они выделили три основных психологических профиля.

Первый профиль, который был назван «сбалансированным», объединяет людей с замедленным старением мозга, обусловленным множеством защитных факторов. Эти люди обладают высокой осмысленностью жизни и открытостью к новым впечатлениям. Они демонстрируют лучшие когнитивные и ментальные способности, а также придерживаются здорового образа жизни. Второй профиль, получивший название «низкий уровень защитных факторов», объединяет людей с низкой осмысленностью жизни, интроверсией и недостаточной гибкостью ума. У них наблюдались ухудшение когнитивных способностей, выраженная атрофия мозга и меньшая склонность к здоровому образу жизни. Третий профиль — «высокий уровень негативных черт» — объединяет участников с повышенной склонностью к стрессу и негативным мыслям. У них отмечались симптомы тревоги, депрессии, одиночества, нарушения сна и повышенный риск деменции.

Бартрес-Фас подчеркивает, что будущие программы профилактики должны учитывать уникальные сочетания психологических черт у каждого человека. Например, для людей с низким количеством защитных факторов полезными могут быть терапевтические методы, помогающие находить смысл в жизни, такие как терапия принятия. Для людей с преобладанием негативных черт больше подходят методы, снижающие уровень стресса.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования на больших выборках помогут расширить понимание влияния психологических характеристик на мозг и улучшить методы профилактики когнитивных нарушений.

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