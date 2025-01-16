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Астероид вблизи Земли может быть обломком Луны

arXiv: астероид, временно оказавшийся вблизи Земли, может быть фрагментом Луны
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Addy Graham/University of Arizona

Международная команда астрономов из проекта MANOS (Mission Accessible Near-Earth Object Survey) выяснила, что астероид, временно оказавшийся вблизи Земли в прошлом году, может быть фрагментом нашей Луны. Ученые предполагают, что астероид 2024 PT5 (или просто PT5) возник в результате столкновения метеорита с лунной поверхностью. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

PT5 был впервые зафиксирован в августе 2024 года в Южной Африке. Его орбита оказалась схожей с земной, что сразу привлекло внимание исследователей. Такие области космоса часто содержат обломки, выброшенные с Луны после метеоритных ударов.

Исследователи использовали телескоп Lowell Discovery в Аризоне для изучения отражательной способности и состава астероида. Результаты показали, что объект состоит из богатых пироксеном пород, что характерно для Луны, но отличается от большинства известных астероидов, которые обычно содержат больше оливина.

PT5 стал вторым известным астероидом, который, вероятно, образовался из фрагментов Луны. Сейчас известно лишь около 16 объектов, которые могли бы быть фрагментами Луны. Однако исследователи предполагают, что таких астероидов может быть в 10 раз больше.

Для поиска и изучения таких астероидов необходимы новые технологии и более мощные телескопы, такие как Обсерватория Веры Рубин с телескопом LSST. Ученые надеются, что будущие исследования помогут лучше понять историю подобных объектов Солнечной системы.

В ближайшие месяцы PT5 вновь пройдет рядом с Землей. NASA планирует изучить его с помощью радаров.

Ранее на Луну отправили крошечный красный домик из Швеции.

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