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На Марсе найдены следы древних озер

Science Advances: рябь от волн древних водоемов найдена на Марсе
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Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adr0010

Международная группа ученых обнаружила на Марсе следы ряби от волн, которые свидетельствуют о существовании в древности водоемов, свободных от льда. Эта рябь, сохранившаяся в каменных породах, появилась около 3,7 миллиарда лет назад, когда климат на планете был достаточно теплым и плотным, чтобы поддерживать жидкую воду на поверхности. Работа опубликована в журнале Science Advances.

В кратере Гейла марсоход Curiosity обнаружил рябь — небольшие волнообразные структуры высотой всего шесть миллиметров, которые находятся на расстоянии четырех-пяти сантиметров друг от друга. Ученые считают, что такие формы могли возникнуть только на мелководье, глубиной до двух метров, под воздействием ветра и воды.

«Форма ряби однозначно указывает на наличие воды в озерах, которая была подвержена воздействию ветра,» — отметила Клэр Мондро, ведущий автор исследования из Калифорнийского технологического института.

Исследователи обнаружили ряби в двух разных слоях пород, что свидетельствует о наличии водоемов в разное время. Один из них, известный как «Проу», сформировался в области ветровых дюн. Другой, получивший название «Ампари», указывает на существование озера глубиной до двух метров.

Ранее считалось, что в этот период Марс был более сухим и холодным. Однако недавнее открытие показало, что жидкая вода могла сохраняться на поверхности планеты дольше, чем предполагалось.

«С момента первых миссий Opportunity и Spirit в 2004 году мы искали доказательства наличия древних озер на Марсе, и они наконец обнаружены,» — сообщил Джон Гротцингер, один из руководителей исследования.

Новые данные подтверждают, что в прошлом Марс имел условия, благоприятные для существования жидкой воды, что значительно расширяет перспективы изучения его обитаемости.

Ранее в коре Марса нашли признаки грунтовых вод и редких видов магмы.

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