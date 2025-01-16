Британские белки деградировали из-за кормления арахисом, выяснили ученые

Группа британских ученых из нескольких университетов обнаружила доказательства того, что кормление рыжих белок арахисом снижает мышечную массу и меняет форму черепа животных. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Рыжая белка — единственный вид белок, обитающий в Англии. С конца 1800-х годов их стали вытеснять серые белки, завезенные из Северной Америки. Сегодня рыжие белки признаны в стране охраняемым видом.

Когда численность популяции рыжих белок сократилась, люди по всей Англии начали кормить их арахисом — бобовым с очень мягкой скорлупой. Впоследствии от этой практики отказались, поскольку такая диета плохо сказывалась на здоровье пушистых грызунов.

Стремясь узнать, какие физические изменения могли произойти с белками за время употребления арахиса, команда изучила останки белок из периодов до, во время и после употребления арахиса.

В общей сложности исследователи проанализировали 113 черепов и 387 челюстей, обнаружив некоторые закономерности.

Одна из них заключалась в том, что черепа белок, которые ели много арахиса, оказались более плоскими, чем у их шотландских сородичей. Ученые также обнаружили, что крепления челюстных мышц располагались ближе к суставу, который позволяет жевать. Оба изменения, отмечают исследователи, являются признаками более слабого, менее эффективного укуса.

Употребление в пищу орехов с мягкой скорлупой снизило способность белок есть орехи с более твердой скорлупой — изменение, которое могло бы оказаться катастрофическим, если бы звери вдруг лишились этого источника пищи.

Исследователи предполагают, что их работа показывает неблагоприятное воздействие, которое может оказать человеческое кормление на дикую природу.

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