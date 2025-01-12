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Биологи разгадали многолетний секрет стойкости диких хомяков к природным ядам

Science: лесные хомяки в 20 раз превзошли людей по способности усваивать токсины
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ALIAKSANDRA LITVINSKAYA/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета штата Юта выяснили, как диким лесным хомякам (Neotoma) удается безвредно поедать ядовитые листья лорреи, или креозота. Креозотовые кусты широко распространены на засушливом юге Северной Америки. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

На протяжении многих лет ученые спорили о том, как именно грызунам удалось приспособиться к питанию высокотоксичными растениями.

В новом исследовании команда впервые обнаружила конкретные гены и ферменты, за счет которых лесные хомяки превращают опасные для жизни вещества в корм.

Специалисты сравнили способы детоксикации двух видов хомяков, которые столкнулись с креозотовыми кустами независимо друг от друга около 15 тыс. лет назад.

По словам авторов статьи, пока как устойчивые к засухе кусты лорреи распространялись на юго-западе материка, естественный отбор привел к расцвету дупликации генов для усвоения токсинов.

Ученые отметили, что лесные хомяки использовали тактику «количество лучше качества». Вместо того чтобы обзавестись специализированными ферментами для нейтрализации яда креозота, животные просто увеличили в организме количество генов для вывода отравляющих веществ из организма.

В ходе экспериментов команда выяснила, что некоторые из дублированных генов хомяков оказались частью пути глюкуронирования — важнейшего механизма детоксикации, который также есть у людей. У человека глюкуронирование отвечает за метаболизм примерно 20% всех лекарственных средств.

У наиболее устойчивых к яду особей оказалось около 40 копий одного конкретного гена глюкуронирования — почти в 20 раз больше, чем у человека с двумя копиями ближайшего генного аналога.

Исследователи полагают, что их открытие поможет лучше понять, почему люди по-разному усваивают лекарства.

Ранее ученые выяснили, как вараны выживают после укусов самых ядовитых змей в мире.

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