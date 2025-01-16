Ученые нашли причину чрезмерного желания секса у мужчин

Международная группа исследователей под руководством Янниса Энгеля обнаружила, что мужчины с гиперсексуальным расстройством имеют более высокий уровень негативных дезадаптивных черт, таких как отстраненность, враждебность и импульсивность, по сравнению с их здоровыми сверстниками. Работа опубликована в журнале Journal of Behavioral Addictions (JBA).

Дезадаптивные черты личности — это устойчивые особенности поведения, мышления и эмоционального реагирования, которые мешают человеку эффективно взаимодействовать с окружающим миром, справляться с жизненными трудностями и поддерживать гармоничные отношения с другими людьми. Такие черты часто приводят к конфликтам, стрессу и снижению качества жизни.

Гиперсексуальное расстройство характеризуется чрезмерной сосредоточенностью на сексуальных фантазиях, желаниях или действиях, что вызывает значительный стресс и нарушение повседневной жизни. Это состояние отличается от просто сильного сексуального влечения наличием навязчивости и утраты контроля, когда попытки сократить сексуальную активность оказываются безуспешными.

В рамках нового исследования были проанализированы данные 47 мужчин с диагностированным гиперсексуальным расстройством и 41 мужчины без признаков этого состояния. Участники проходили комплексное тестирование, оценивающее черты личности, а также симптомы гиперсексуальности и сексуальной зависимости. Выявлено, что мужчины с гиперсексуальным расстройством имеют выраженные дезадаптивные качества, включая импульсивность, социальную изоляцию, эмоциональную неустойчивость и сложности в межличностных отношениях. Эти черты усиливают трудности в повседневной жизни и способствуют усугублению оторванности от общества.

Авторы исследования отмечают, что полученные данные подчеркивают значимость личностных факторов в развитии и проявлении гиперсексуального расстройства. Однако ограниченный размер выборки и невозможность установления причинно-следственных связей указывают на необходимость дальнейших исследований, которые могли бы охватить более разнообразные группы людей и рассмотреть влияние других факторов.

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