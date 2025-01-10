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Назван простой способ повысить сексуальную удовлетворенность в паре

CJHS: шутки во время секса повышают удовлетворенность интимной жизнью
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Shutterstock

Ученые из Канады выяснили, что юмор во время секса играет важную роль в укреплении близости между партнерами и способствует большей сексуальной удовлетворенности в романтических отношениях. Работа опубликована в журнале The Canadian Journal of Human Sexuality (CJHS).

Юмор давно признан важным элементом счастливых отношений. Он помогает снизить напряжение, укрепить связь между партнерами и сделать взаимодействие более теплым. Однако влияние юмора на сексуальную жизнь партнеров до сих пор изучалось мало. Исследователи решили восполнить этот пробел, сосредоточив внимание на том, как юмор во время секса влияет на отношения.

В эксперименте приняли участие 196 человек в возрасте от 18 лет, которые состояли в романтических отношениях не менее четырех месяцев. Средний возраст участников составил 20,3 года, а продолжительность их отношений — около двух лет.

Исследование оценивало общее удовлетворение отношениями и сексуальной жизнью с помощью различных тестов, а также анализировало примеры использования юмора во время секса. Участники описывали, как часто они применяют юмор в интимных ситуациях, в каких формах он проявляется и какие эмоции вызывает.

Результаты показали, что юмор во время секса является обычным элементом романтических отношений и чаще всего имеет положительное влияние. Пары использовали шутки для того, чтобы справляться с неловкими моментами, такими как неудачи во время секса. Это помогало уменьшить напряжение и укрепляло близость. Также юмор добавлял отношениям легкости, создавая атмосферу расслабления и удовольствия.

Позитивные шутки укрепляли отношения и способствовали большей сексуальной удовлетворенности. Негативные шутки, хотя и встречались редко, вызывали дискомфорт, снижали уверенность и иногда портили настроение.

Авторы подчеркивают, что результаты особенно актуальны для молодых пар. Однако дальнейшие исследования с участием более разнообразной выборки могут дать более полное представление о роли юмора во время секса в отношениях.

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