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Назван неожиданный фактор, укрепляющий здоровье кишечника у детей

Scientific Reports: ранний отход ко сну поддерживает здоровье кишечника детей
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Ученые из Департамента детской реабилитации Китая установили, что ранний отход ко сну (до 21:30) способствует большему разнообразию микроорганизмов в кишечнике детей, а также поддерживает рост полезных бактерий. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Команда исследователей собрала образцы кала 88 детей и подростков в возрасте от двух до 14 лет для проведения геномного анализа их кишечной микробиоты. На протяжении двух недель исследователи фиксировали, в какое время участники ложились спать, а также отслеживали показатели сна, включая продолжительность, количество ночных пробуждений и эффективность ночного отдыха.

Результаты показали, что у детей, которые ложились спать до 21:30, наблюдалось большее разнообразие микробиома кишечника. Кроме того, ранний отход ко сну способствовал размножению полезных кишечных бактерий, таких как kkermansia muciniphila, Holdemania filiformis и Alistipes finegoldii. Эти микроорганизмы играют важную роль в поддержании здоровья кишечника, а также участвуют в метаболизме аминокислот и регуляции нейротрансмиттеров, что имеет решающее значение для когнитивного развития.

Ранее ученые выяснили, что кишечники веганов не здоровее, чем у мясоедов.

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