Кишечники веганов не здоровее, чем у мясоедов, выяснили ученые

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что лица, отказавшиеся от мяса, молочных продуктов и яиц, не обязательно демонстрируют более здоровый состав кишечного микробиома. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Ученые пригласили к участию в исследовании 656 веганов и взяли у них образцы кала для оценки баланса кишечной микробиоты. Полученные данные затем сравнили с численностью различных организмов, населяющих кишечники около 20 тысяч мясоедов и одной тысячи вегетарианцев.

Результаты показали, что отказ от продуктов животного происхождения не коррелирует с улучшением бактериального баланса кишечника — число и вид «хороших» бактерий оказались сходными у испытуемых с разными стилями питания.

Кроме того, было обнаружено, что у веганов, потребляющих много фабричных снеков и других ультра-обработанных продуктов, количество полезных кишечных бактерий было снижено. Одновременно с этим, включение овощей в рацион мясоедов помогало балансировать микробиоту.

Исследователи подчеркнули, что полезные кишечные бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые снижают воспаление в кишечнике и организме в целом, снижая риск сердечных приступов и инсультов.

Ранее были названы девять видов продуктов, защищающих от рака кишечника.