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Ученые узнали, когда на Марсе была горячая вода

SciAdv: 4,4 млрд лет назад на Марсе существовали гидротермальные источники

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Adrien Broquet and Audrey Lasbordes

Австралийские ученые из Университета Кертина нашли доказательства существования горячей воды на древнем Марсе. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда сделала открытие во время изучения марсианского метеорита NWA7034, обнаруженного в пустыне Сахара в 2011 году. Из-за своей гладкой черной поверхности инопланетный минерал получил имя «Черная красавица».
Возраст «Черной красавицы» составляет 2 млрд лет. Однако исследователи обнаружили внутри него еще более древнее зерно циркона, возникшее 4,45 млрд лет назад.

Группа идентифицировала определенные элементы во фрагменте циркона с помощью наномасштабной визуализации и спектроскопии, что позволило определить химический состав вкраплений. Среди них оказались железо, алюминий, иттрий и натрий. Их наличие указывает на наличие гидротермальных источников на Красной планете.

«Эти элементы были добавлены, когда циркон образовался 4,45 миллиарда лет назад, что позволяет предположить присутствие воды во время ранней магматической активности Марса», — отметили специалисты.

Предыдущие исследования показали, что 4,1 млрд лет назад Марс был влажной планетой с реками, озерами и даже морями. Однако спустя 2 млрд лет мир полностью высох в результате быстрого похолодания, вызванного истончением атмосферы под действием солнечной радиации.

Ранее забытый в столе метеорит помог ученым разгадать тайну таяния ледников уже остывшего Марса 700 млн лет назад.

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