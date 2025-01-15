Ученые заставили организм худеть, «стерев» память мозга о жире и сахаре

NatMetab: подавление нейронов с информацией о калорийной пище снизило вес мышей

Американские ученые из Пенсильванского университета разработали новаторский способ борьбы с перееданием через воздействие на память. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Metabolism (NatMetab).

Команда впервые определила специфичную для пищевых продуктов систему памяти мозга и ее непосредственную роль в наборе лишнего веса.

Исследователи обнаружили в гиппокампе мозга мыши специфическую популяцию нейронов, кодирующих воспоминания о жире и сахаре. Эти нейроны сохраняют информацию о богатой питательными веществами пище.

Как показали эксперименты, выборочное подавление нейронов памяти о калорийной еде снизило потребление жирных и сладких продуктов и предотвратило ожирение даже в том случае, когда животных кормили высококалорийным рационом.

«Системы памяти в гиппокампе развились, чтобы помочь животным находить и запоминать источники пищи, критически важные для выживания. В современных условиях, где еды много, а сигналы поступают повсюду, эти контуры памяти могут вызывать переедание, способствуя ожирению», — объяснил первый автор исследования Минсинь Ян.

По словам специалистов, воздействуя на нейронные цепи в гиппокампе, можно нарушить триггеры памяти, стимулирующие потребление нездоровой пищи.

Ранее ученые открыли молекулу, снижающую тягу к сладкому.