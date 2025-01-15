Во Франции нашли древнейшую в мире трехмерную карту времен палеолита

Французские ученые из Горной школы Парижа совместно с коллегами из Австралии обнаружили древнейшую на сегодня трехмерную карту местности. Находку сделали в пещере Сегоньоль 3, известной своими наскальными рисунками лошадей. Исследование опубликовано в научном издании Oxford Journal of Archaeology (OJA).

По словам специалистов, обитавшие в пещере люди эпохи палеолита около 13 тыс. лет назад превратили часть пола из песчаника в уменьшенную копию местного ландшафта.

«То, что мы описали, — это не карта, как мы ее понимаем сегодня, — с расстояниями, направлениями и временем в пути, — а скорее трехмерная миниатюра, изображающая функционирование ландшафта со стоком воды с возвышенностей в ручьи и реки, слиянием долин и образованием озер и болот ниже по течению», — объяснил доктор Энтони Милнс из Аделаидского университета, участвовавший в исследовании.

Ученый добавил, что для первобытного человека направление потоков воды и понимание особенностей рельефа было важнее понятий о расстоянии и времени.

До этого открытия старейшая известная трехмерная карта считалась большой переносной каменной плитой, вырезанной людьми бронзового века около 3000 лет назад. На этой карте была изображена местная речная сеть и земляные насыпи, что отражало более современную концепцию карты, используемую для навигации.

Ранее археологи нашли древнейшее в мире изображение рыбалки возрастом около 16 тыс. лет.