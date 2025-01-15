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Найдена новая мутация, приводящая к «раку» костей

Cell: 50% случаев злокачественных опухолей костей связаны с одной мутацией
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Ученые из Европейского института биоинформатики и Университетского колледжа Лондона установили, что примерно 50% случаев остеосаркомы (так называемого рака костей) высокой степени злокачественности развиваются вследствие мутации, называемой хромотрипсисом с потерей-транслокацией-амплификацией (LTA). Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Остеосаркома — редкое и агрессивное заболевание, чаще всего поражающее детей и подростков в возрасте от десяти до 20 лет — в период интенсивного роста костей. Формирование злокачественных опухолей костей часто требует хирургического вмешательства, а иногда и ампутации. Кроме того, рак костей может распространяться на другие органы, в частности — на легкие.

Из-за сложности генетических механизмов развития остеосаркомы ученые долгое время не могли точно определить мутации, вызывающие это заболевание. В результате, за последние 40 лет методы лечения практически не менялись.

Недавнее исследование, проведенное с использованием секвенирования длинных фрагментов ДНК, позволило выявить новый механизм хромотрипсиса LTA, который лежит в основе 50% случаев остеосаркомы. Этот подход дал возможность глубже понять, как хромосомы раковых клеток, перестроенные в процессе болезни, продолжают накапливать дополнительные аномалии по мере прогрессирования опухоли, помогая ей «уклоняться» от лечения.

Кроме того, исследователи проанализировали данные полногеномного секвенирования более 5300 опухолей различных типов рака. Результаты показали, что хромосомы, подверженные хромотрипсису, становятся крайне нестабильными, что приводит к сложным хромосомным аномалиям и способствует прогрессированию рака.

Это открытие имеет важное значение не только для остеосаркомы, но и для лечения других типов рака, так как геномная нестабильность, выявленная при остеосаркоме, характерна для многих онкологических заболеваний.

Ранее стало известно, какая генная мутация может привести к опасным заболеваниям крови.

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