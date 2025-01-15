Врач рассказал, какие токсины из пищи, пораженной плесенью, провоцируют рак

Микотоксины, которые могут быть обнаружены в продуктах, пораженных плесенью, ассоциируются с канцерогенным действием. Различные виды микотоксинов, вырабатываемых плесневыми грибами, были связаны с развитием рака у человека и животных. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Например, наиболее известный микотоксин – афлатоксин, вырабатываемый грибами Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, признан канцерогеном для человека. Его воздействие может приводить к раку печени, особенно у людей с предрасположенностью или при наличии вируса гепатита. Другие микотоксины, такие как патулин, обнаруживаемый в испорченных яблоках, также имеют потенциальную канцерогенную активность, хотя его влияние на организм человека изучено менее подробно», — рассказал специалист.

Долгосрочное потребление продуктов, содержащих высокие уровни микотоксинов, может вызывать повреждение ДНК и, как следствие, увеличить риск развития различных онкологических заболеваний.

«Кроме того, микотоксины, которые вырабатывает плесень, могут приводить к отравлениям, поражению печени, нарушению функции почек и ослаблению иммунной системы. Также споры плесени могут вызывать аллергические реакции, некоторые виды плесени могут вызывать инфекции, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. К тому же плесень может быстро испортить продукты, снижая их питательную ценность», – отметил врач.

С учетом этих факторов, рекомендуется выбрасывать продукты с видимой плесенью, особенно в случае с влажными продуктами или теми, которые предполагают длительное хранение.

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