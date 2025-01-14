Аномалия на краю активной черной дыры озадачила ученых

Международная группа астрономов обнаружила плазменный поток, который движется со скоростью почти в одну треть скорости света и необычные колебания излучения на краю сверхмассивной черной дыры в центре галактики 1ES 1927+654. Эта галактика расположена в созвездии Дракона, на расстоянии 270 миллионов световых лет от нас. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

В центре галактики 1ES 1927+654 находится черная дыра, масса которой составляет примерно 1,4 миллиона солнечных масс. С 2018 года она начала вести себя необычно: произошел мощный выброс в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Затем черная дыра, казалось, впала в спячку, но в 2023 году активность снова возросла. Это было связано с продолжительным увеличением низкоэнергетических рентгеновских лучей, что стало причиной новых радиовсплесков.

В ходе недавних наблюдений были зафиксированы выбросы плазмы — ионизированного газа, которые расширяются с обеих сторон от черной дыры. Размеры выбросов достигают примерно половины светового года, и их изучение может дать ценные сведения о том, как формируются плазменные потоки вокруг сверхмассивных черных дыр.

Кроме того, команда исследователей обнаружила быстрые колебания в рентгеновском излучении, которые меняются на 10% каждые несколько минут. Это редкое явление обычно не наблюдается у сверхмассивных черных дыр.

Такие колебания, известные как миллигерц-квазициклические осцилляции, могут быть вызваны белой карликовой звездой — небольшим, плотным остатком звезды, которая когда-то была намного больше. Белая карликовая звезда может терять массу, приближаясь к горизонту событий черной дыры. Данный процесс может вызвать гравитационные волны, которые могут быть обнаружены в рамках будущей миссии LISA. Ее запуск запланирован на следующее десятилетие.

Ранее ученые выяснили,как черные дыры помогут обнаружить инопланетные цивилизации.