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Детские травмы увеличивают риск развития опасного заболевания

Heliyon: детские травмы приводят к повышенному риску артрита и псориаза
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LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что люди, пережившие домашнее насилие в детстве, имеют значительно повышенный риск развития ревматоидного артрита и псориаза во взрослом возрасте. Работа опубликована в журнале Heliyon.

В основе исследования лежал анализ базы данных из более чем 16 миллионов электронных медицинских записей. Ученые разделили данные на две группы: одна включала людей, подвергавшихся насилию в детстве, а другая — тех, кто не сталкивался с подобными обстоятельствами. В течение 26 лет анализировались процессы, связанные с иммунно-воспалительными заболеваниями в этих группах.

Результаты показали, что у людей с детскими травмами частота заболеваний, таких как ревматоидный артрит и псориаз, была значительно выше. Связь оказалась более выраженной у женщин.

Ведущий автор исследования профессор Джоут Сингх Чандан отметил, что это первое первое подробное исследование, изучающее связь между травмами в детстве и иммунно-воспалительными заболеваниями. Предыдущие работы указывали на подобную связь, но не предоставляли количественных данных о заболеваемости, так как не отслеживали развитие болезней в динамике.

Уникальность исследования также заключается в использовании программы Dexter, которая позволяет быстро и точно анализировать большие объемы данных.

Профессор Чандан подчеркнул, что подобный подход открывает новые возможности для изучения биологических механизмов, связывающих стресс в раннем возрасте с иммунными заболеваниями.

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