Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Древние артефакты пролили свет на скрытую историю Месопотамии

UCF: новые находки в Ираке раскрыли скрытую историю Месопотамии
close
Tiffany Earley-Spadoni

Команда исследователей под руководством Тиффани Эрли-Спадони, доцента Университета Центральной Флориды, обнаружила на древнем месопотамском участке Курд Кабурстан на северо-востоке Ирака глиняные таблички с клинописным текстом и бытовые предметы. Эти находки предоставляют ценные сведения о Среднебронзовом веке. Об этом сообщает портал Университета Центральной Флориды (UCF).

Глиняные таблички, найденные в этом регионе, находятся на стадии расшифровки. Предварительный анализ показывает, что они могут раскрыть секреты жизни горожан и их связей с окружающими территориями. Эти открытия ставят под сомнение устоявшиеся представления о прошлом и открывают более сложную и многогранную историю Северной Месопотамии.

Возможно, курдский Кабурстан, расположенный недалеко от Эрбиля, является древним городом Кабра — административным центром, упомянутым в вавилонских источниках. Обнаруженные артефакты подтверждают эту гипотезу.

Помимо впечатляющих архитектурных сооружений, в ходе раскопок жилых кварталов были обнаружены повседневные керамические изделия, некоторые из которых отличались изысканным декором. Также были найдены глиняные водосточные трубы, дворы и останки животных. Эти находки свидетельствуют о разнообразии питания жителей и, возможно, о более равномерном распределении богатства, чем считалось ранее.

Исследователи также обнаружили следы разрушений, которые могут быть связаны с древними военными действиями.

В 2025 году планируются дополнительные раскопки, целью которых является получение новых сведений о событиях того времени, а также изучение городского планирования, социальных структур и культурной самобытности этого древнего города.

Ранее ученые обнаружили 81 кубический километр воды под землей в горах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами