Горячие юпитеры могут не быть одинокими

Долгое время считалось, что горячие юпитеры — гигантские планеты, которые вращаются близко к своим звездам, — существуют в одиночестве. Однако недавнее исследование, проведенное командой ученых из Женевского университета, поставило под сомнение эту теорию. Работа опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

В системе WASP-132 исследователи обнаружили не только горячий юпитер, но и две другие планеты: суперземлю (класс планет, масса которых превышает массу Земли, но меньше массы Нептуна) и более отдаленную гигантскую планету.

В этой системе есть три планеты: горячий юпитер, который обращается вокруг звезды за чуть более, чем семь дней, суперземля — ее орбитальный период составляет всего 24 часа и ледяной гигант, вращающийся на более удаленной орбите с периодом около пяти лет. Также в системе может находиться массивный коричневый карлик.

Открытие стало результатом многолетних исследований. Впервые система привлекла внимание ученых в 2006 году в рамках программы Wide-Angle Search for Planets (WASP). В 2012 году был найден кандидат на статус горячего юпитера, чьи параметры подтвердили в 2016 году с помощью швейцарского спектрографа CORALIE. Позже, в 2021 году, телескоп TESS зафиксировал сигнал от суперземли, а в 2022 году была уточнена ее масса и состав.

Присутствие нескольких планет в системе ставит под сомнение ранее принятую теорию о миграции горячих юпитеров, согласно которой такие планеты уничтожают или выталкивают своих соседей. Ученые предполагают, что формирование планет в WASP-132b происходило более стабильно, что позволило сохранить другие объекты в системе.

«Система WASP-132 — это уникальная лаборатория для изучения процессов формирования и эволюции планетных систем,» — отметил Франсуа Буши, профессор Женевского университета.

Ранее ученые выяснили, что скрытых сверхмассивных черных дыр оказалось больше, чем ожидалось.