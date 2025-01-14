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Скрытых сверхмассивных черных дыр оказалось больше, чем ожидалось

AstroJournal: 35% черных дыр скрыты за густыми облаками газа и пыли
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JPL-Caltech/NASA

Ученые из Калифорнийского технологического института обнаружили, что около 35% сверхмассивных черных дыр скрыты за густыми облаками газа и пыли, блокирующими даже низкоэнергетическое рентгеновское излучение. Это значительно превышает показатели предыдущих исследований, которые фиксировали лишь 15% таких объектов. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Черные дыры — это объекты с настолько сильной гравитацией, что даже свет не может покинуть их пределы. Сверхмассивные черные дыры, которые могут быть в миллиарды раз тяжелее Солнца, располагаются в центре практически каждой крупной галактики. Несмотря на их «невидимость», они являются одними из самых ярких объектов во Вселенной, так как окружающий их газ нагревается до невероятных температур, испуская мощное излучение.

В новом исследовании для поиска сверхмассивных черных дыр ученые использовали данные телескопа IRAS, работающего в инфракрасном диапазоне, а также рентгеновского телескопа NSTAR. Такой подход позволил эффективно выявлять даже те черные дыры, которые расположены «ребром» к наблюдателю и ранее оставались незамеченными.

«Результаты подтверждают гипотезу, что многие сверхмассивные черные дыры окружены плотными облаками вещества, которые препятствуют прямому наблюдению. Это помогает нам лучше понять, как черные дыры растут и взаимодействуют с галактиками», — отметил ведущий автор исследования доктор Питер Бурман.

Работа также подчеркивает влияние черных дыр на эволюцию галактик. Когда черная дыра поглощает слишком много материи, она выбрасывает избыток обратно в космос, замедляя формирование звезд в галактике.

Ранее ученые показали новые изображения созвездия Гидры с телескопа Хаббл.

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