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Названо неожиданное полезное свойство кожуры апельсина

HNM: кожура апельсина способствует росту полезных кишечных бактерий
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Freepik

Исследователи из Нигерии установили, что апельсиновая кожура не только улучшает процесс пищеварения, но и способствует росту полезных кишечных бактерий. Результаты работы опубликованы в научном журнале Human Nutrition & Metabolism (HNM).

Эксперты отмечают, что в состав апельсиновой кожуры входит множество полифенолов — биологически активных соединений растительного происхождения, которые могут поддерживать активность клеток и защищать их от окисления.

Корка апельсина также богата клетчаткой, особенно пектином — разновидностью растворимой ее формы. Она способна впитывать воду, облегчая процесс пищеварения, замедлять переваривание пищи для стабилизации уровня сахара в крови, а также снижать уровень холестерина и артериального давления.

Дополнительно ученые установили, что кожура апельсина положительно влияет на микробиом кишечника. Клетчатка стимулирует рост полезных микроорганизмов, а флавоноиды и полифенолы укрепляют кишечный барьер, подавляя вредные бактерии и поддерживая выживание пробиотиков.

Ранее были названы девять видов продуктов, защищающих от рака кишечника.

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