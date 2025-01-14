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В России разработано питание для пациентов после черепно-мозговых травм и инсульта

В РАН создали смесь для питания людей после черепно-мозговых травм и инсульта

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Ученые Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова РАН совместно с коллегами разработали специальную смесь для питания больных после получения черепно-мозговой травмы и инсульта. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Мозговая (церебральная) катастрофа — это острое тяжелое состояние, затрагивающее центральную нервную систему. Инсульт и черепно-мозговая травма (ЧМТ) являются одними из наиболее значимых и распространенных видов повреждений мозга.

Состояние больных с мозговой катастрофой усугубляется развитием мальнутриции (недостаточного питания или нарушений усвоения/всасывания пищи), которая является фактором риска развития инфекционных осложнений больных пациентов, особенно реанимационного профиля. В течение первых пяти суток после госпитализации у пациентов фиксируется состояние белково-энергетической недостаточности, а в течение 2-х месяцев 60% больных имеют признаки мальнутриции.

Ученые создали полнорационную специализированную смесь для энтерального (через зонд) питания больных. Получившаяся смесь гиперкалорийна, включает омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, антигипоксанты и модуляторы иммунной системы. Продукт содержит набор дефицитных для больных этой категории аминокислот, дополнительную дозу глутамина, биологически активные низкомолекулярные пептиды и аминокислоты.

Подобранный состав питательной смеси обеспечивает консистенцию в виде вязко-текучей массы, позволяющую свободно вводить продукт через гастростому энтерально, т.е. непосредственно в полость желудка, с помощью шприца (болюсно) или «самотеком».

По итогам исследований разработаны медико-биологические требования и проект технологического регламента производства указанного энтерального продукта.

Ранее ученые установили, что лазерный свет проходит в два раза глубже через раковые клетки.

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