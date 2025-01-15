Названо количество дней без сна, после которых появляются галлюцинации

Всего через три-четыре ночи без сна у человека могут начаться различные галлюцинации, паранойя и психоз, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог клиники DocMed Елена Кислова.

«Хотя неясно, как долго люди могут выжить без сна, лишение сна чревато определенными последствиями. Например, сутки без сна вызовут сонливость, раздражительность, когнитивные нарушения, повышенное мышечное напряжение и другие. После лишения сна более 48 часов люди могут испытывать периоды легкого сна, которые могут длиться до 30 секунд, так называемые эпизоды «микросна», когда мозг находится в состоянии сна, что происходит непроизвольно. После микросна возможно ощущение растерянности или дезориентации», — рассказал врач.

По словам врача, достаточное количество сна необходимо для оптимального физического здоровья определяется семью и более часами.

«Если человеку обычно требуется более длительное количество сна, то даже продолжительность сна от 7 до 9 часов может представлять собой относительно недостаточный сон. Младенцы, дети и подростки требуют значительно больше часов сна, чем взрослые. Но и ситуации, когда человек высыпается меньше, чем за 7 часов, тоже могут быть вариантом нормы», – отметила врач

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