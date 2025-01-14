В России предложили лечить эректильную дисфункцию аналогом строительной пены

В Сеченовском Университете начали применять уникальную методику лечения эректильной веногенной дисфункции. Метод предполагает закупорку вены, через которую кровь утекает из полового члена. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ.

Эректильной дисфункцией в той или иной форме страдает более 50% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Одной из ведущих причин является быстрый отток крови от полового члена, другими словами, кровь в нем не задерживается на длительное время.

«Медицинская практика показывает, что причины эректильной дисфункции чаще всего объясняются неудовлетворительным состоянием сосудов, кровоснабжающих половой член. И, как правило, это атеросклеротические поражения сосудов. Таким образом, кровь поступает к половому члену, но быстро оттекает, поэтому нужно либо увеличивать ее приток, либо «закрыть» вены, через которые она утекает», — рассказал «Газете.Ru» профессор, директор Клиники урологии Сеченовского Университета Леонид Рапопорт.

Эксперты Центра кардиоангиологии Сеченовского Университета решили применить метод эмболизации у пациентов с эректильной дисфункцией. Впервые в России эмболизация в данной позиции была проведена с помощью специального эмболизирующего агента. По физическим свойствам он напоминает строительную пену, которая заполняет необходимый объем.

«В основании полового члена выделяется вена, в которую вводится катетер, и врачи ищут то место, где утекает кровь и далее проводят эмболизацию. В отдельных случаях выполнение этой процедуры возможно и через вену локтевого сгиба, что является абсолютным новаторством», — отметил академик РАН, почетный директор Центра кардиоангиологии Сеченовского Университета Давид Иоселиани.

Врачи только начали применять новую методику, и, чтобы ее оценить, требуется наблюдение за пациентами в перспективе 6-12 месяцев.

На сегодняшний день для лечения эректильной дисфункции врачи-урологи применяют несколько методов. Среди них лекарственные препараты, а также радикальный метод коррекции — имплантация различных протезов. Новый метод может стать эффективной альтернативой протезированию.

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