В России создан аналоговый световой супервычислитель

В России, в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) создан аналоговый световой компьютер, который работает быстрее, чем самый быстрый ЭВМ-компьютер, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

«Мы будем использовать обычный свет, электромагнитную классическую волну. Но вычисления будут производиться на новых физических принципах. Наш световой вычислитель сможет производить операции не в цифровом режиме, а в аналоговом. Точность при этом, конечно, упадет, но скорость вычислений может сильно вырасти. Во многих случаях, особенно когда речь идет об обработке изображений или работе с лингвистическими моделями, вам важно делать операции очень быстро и не обязательно очень точно», — рассказал Сергеев.

Фотонный вычислитель работает быстрее суперкомпьютеров за счет использования света.

«Происходит, если хотите, полностью параллельная обработка информации, в сравнении с последовательной процедурой обработки данных в процессорах ЭВМ. Это дает неоспоримое преимущество при работе с большими изображениями», — рассказал ученый.

Так, если мы берем все камеры с распознаванием лиц в Москве и просто показываем эти лица, собранные за несколько дней, световому вычислителю, то он нам сразу выдает изображение подозрительного человека, потому что в библиотеке лиц есть очень похожее изображение с лицом, которое принадлежит преступнику.

«Говоря о практических применениях, наши коллеги в настоящее время готовят бортовой комплекс, который будет использоваться именно для обработки больших потоков изображений. Например, его можно будет поставить на борт беспилотника или спутника. Еще его можно использовать в работе с большими лингвистическими моделями типа ChatGPT. Ведь большая языковая модель — это то же самое, что и работа с большими пространственными изображениями», — заключил Сергеев.

Подробнее о световых нейросетях, специализированном фотонном вычислителе, попытках взломать ядро атомов — в интервью Сергеева «Газете.Ru».

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