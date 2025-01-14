Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создан аналоговый световой супервычислитель

Глава НЦФМ Сергеев: создан световой вычислитель, который быстрее суперкомпьютеров
close
Denis Balibouse/Reuters

В России, в Национальном центре физики и математики (НЦФМ) создан аналоговый световой компьютер, который работает быстрее, чем самый быстрый ЭВМ-компьютер, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

«Мы будем использовать обычный свет, электромагнитную классическую волну. Но вычисления будут производиться на новых физических принципах. Наш световой вычислитель сможет производить операции не в цифровом режиме, а в аналоговом. Точность при этом, конечно, упадет, но скорость вычислений может сильно вырасти. Во многих случаях, особенно когда речь идет об обработке изображений или работе с лингвистическими моделями, вам важно делать операции очень быстро и не обязательно очень точно», — рассказал Сергеев.

Фотонный вычислитель работает быстрее суперкомпьютеров за счет использования света.

«Происходит, если хотите, полностью параллельная обработка информации, в сравнении с последовательной процедурой обработки данных в процессорах ЭВМ. Это дает неоспоримое преимущество при работе с большими изображениями», — рассказал ученый.

Так, если мы берем все камеры с распознаванием лиц в Москве и просто показываем эти лица, собранные за несколько дней, световому вычислителю, то он нам сразу выдает изображение подозрительного человека, потому что в библиотеке лиц есть очень похожее изображение с лицом, которое принадлежит преступнику.

«Говоря о практических применениях, наши коллеги в настоящее время готовят бортовой комплекс, который будет использоваться именно для обработки больших потоков изображений. Например, его можно будет поставить на борт беспилотника или спутника. Еще его можно использовать в работе с большими лингвистическими моделями типа ChatGPT. Ведь большая языковая модель — это то же самое, что и работа с большими пространственными изображениями», — заключил Сергеев.

Подробнее о световых нейросетях, специализированном фотонном вычислителе, попытках взломать ядро атомов — в интервью Сергеева «Газете.Ru».

Ранее в России создали новые диски для колес, которые прочнее литых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами