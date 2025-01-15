Заражение COVID-19 может повышать риск развития колита и гастрита

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна и медицинского центра Монтефиоре (США) установили, что у пациентов с COVID-19 может повышаться риск развития желудочно-кишечных расстройств. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 1,1 миллиона пациентов, обслуживавшихся в соответствии с Montefiore Health System — Нью-Йоркской системой здравоохранения. Исследователи проанализировали истории болезни пациентов и выявили все случаи возникновения заболеваний ЖКТ, таких как гастрит, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, запоры и поносы, панкреатит, синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона и язвенный колит.

56 745 испытуемых ранее переболели COVID-19. У 2 228 из этих пациентов (6,34%) появились симптомы желудочно-кишечных расстройств. Для сравнения, среди пациентов с отрицательным результатом теста на COVID-19 эти симптомы наблюдались у 38 928 человек (5,7%).

Анализ показал, что у пациентов с COVID-19 риск развития новых расстройств желудочно-кишечного тракта был на 37% выше, чем у тех, кто не был инфицирован (коэффициент риска составил 1,37). После учета таких факторов, как возраст, наличие хронических заболеваний и вредных привычек, этот показатель снизился до 18% (коэффициент риска 1,18).

Наибольшая частота появления новых симптомов болезней ЖКТ была зафиксирована во время доминирования штамма Альфа (3,91%), а наименьшая — в период активности штамма Дельта (2,48%). В целом, частота возникновения симптомов была схожей для большинства штаммов.

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