«Зомби-болезнь» оленей может перекинуться на людей через домашний скот

Пандемия болезни, превращающей оленей в «зомби», человечеству не грозит, однако крупные вспышки возможны. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Недавно американские врачи сообщили о двух случаях заражения охотников хронической изнуряющей болезнью (CWD) после поедания мяса зараженных оленей. Это прионное заболевание превращает оленей в «зомби»: они апатично смотрят по сторонам и пускают слюни. Спасти людей не удалось, так как на сегодняшний день прионные заболевания неизлечимы.

Эта инфекция, как и другие прионные заболевания, не передается воздушно-капельным или контактным путем, поэтому пандемия невозможна. Заражение происходит лишь при употреблении в пищу мяса, содержащего прионы, отметил врач. Их носителями могут быть не только дикие животные, но и домашний скот. Стандартные ветеринарные тесты не предполагают исследований на прионы. Из-за этого могут возникнуть крупные вспышки. Однако человечество, скорее всего, узнает о них постфактум: симптомы заражения могут не появляться годами после заражения.

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