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Вирусолог оценила вероятность заражения россиян «зомби-болезнью» от животных

Вирусолог Малинникова: прионы могут содержаться в мясе крупнорогатого скота

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Shutterstock

Патогены, вызывающие у людей прионную хроническую изнуряющую болезнь (CWD), могут содержаться в мясе животных, чаще – крупнорогатого скота. При попадании в организм человека они поражают центральную нервную систему, однако подобные случаи встречаются крайне редко, рассказала завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова Общественной Службе Новостей.

Так вирусолог прокомментировала сообщение о двух жителях США, ставших жертвой CWD после поедания оленьего мяса. Оленей это заболевание превращает в «зомби», которые пускают слюни и становятся апатичными. Малинникова заверила, что россиянам не следует опасаться прионов, так как сегодня проводится тщательный надзор за мясом, поставляемым в магазины. При этом большая часть патогенов умирают при правильной термической обработке, подчеркнула она.

«Прионы выявить очень сложно, но и самого по себе заболевания на сегодняшний день не так много, чтобы из-за этого беспокоиться», — пояснила Малинникова.

Хотя прионы встречаются и у домашнего скота, у ученых нет единого мнения остепени заразности патогенами – до сих ведутся споры и исследования, отметила вирусолог. Современные средства и генетические методы диагностики позволяют многие патогены, однако не все они опасны, считает эксперт.

«Понятно, что любой исследователь быстро заявляет о том, что он что-то нашёл, но еще нет никаких документальных подтверждений о развитии того или иного заболевания», — заключила она.

Ученые ранее заявили, что озеленение городов может привести к вспышкам болезней из-за мышей и крыс.

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