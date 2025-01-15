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Раскрыта связь между физической силой и количеством секса в жизни человека

EHB: сильные мужчины и женщины имели больше сексуальных партнеров за время жизни
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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили неожиданную связь между физической силой человека и его сексуальным поведением. Оказалось, что люди с более сильной верхней частью тела в среднем за жизнь имели больше интимных партнеров, по сравнению с менее атлетичными сверстниками. Выяснилось, что это справедливо как для мужчин, так и для женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

Целью команды была проверка эволюционных теорий полового диморфизма человека. Одна из них гласит, что на раннем этапе человеческой истории сильные мышцы корпуса давали мужчинам репродуктивное преимущество.

Исследователи проанализировали данные 4316 взрослых американцев за 2013-2014 годы из Национального обследования здоровья и питания. Специалисты сосредоточились на силе хвата, поскольку этот параметр позволяет приблизительно оценить силу всей верхней части тела. Также ученые провели опросы о сексуальном поведении участников.

Результаты оказались неоднозначными. Как и ожидалось, более сильные мужчины действительно имели большее количество половых партнеров в течение жизни. Однако то же самое оказалось справедливым и для женщин. Это открытие стало удивительным, поскольку оно несколько противоречит гипотезе полового отбора.

Ученые также выяснили, что сильные люди с большей вероятностью вступают в продолжительные отношения.

В данных этого исследования не было очевидного объяснения, почему женщины с большей силой верхней части тела также имели большее количество партнеров в течение жизни. Команда отслеживала многие переменные, включая общее состояние здоровья и уровень тестостерона, но связь все равно сохранялась.

Возможным объяснением такой тенденции может быть так называемое «ассортативное спаривание». Проще говоря, физически сильные люди проще привлекают друг друга и склонны чаще вступать в партнерские отношения.

Ранее ученые узнали разницу в сексуальной зависимости мужчин и женщин.

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