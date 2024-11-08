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Ученые нашли древнейшее в мире изображение рыбалки

PLOS One: в Германии обнаружили 15800-летний наскальный рисунок рыбной ловли

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Robitaille et al., 2024, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Международная группа археологов из Германии и Великобритании нашла произведения искусства эпохи палеолита, которые признали древнейшими в мире изображениями рыбной ловли. Возраст работы оценили в 15,8 тыс. лет.
Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Открытие сделали на стоянке ледникового периода Гённерсдорф на берегу реки Рейн на западе ФРГ недалеко от бельгийской границы. Ранее здесь обнаружили большое количество выгравированных изображений животных, включая диких лошадей, шерстистых носорогов, северных оленей и мамонтов.

Ученые нашли несколько наскальных картин, изображавших узнаваемые силуэты рыб в окружении сетчатых узоров. По словам специалистов, эти детали, по всей видимости, изображают рыболовные неводы или ловушки.

Известно, что рыба входила в рацион палеолитических охотников-собирателей. Но до сих пор не было никаких точных данных о том, как именно рыбачили древние люди.

Археологи обнаружили рисунки рыбалки с помощью передовых методов визуализации, которые позволили обнаружить характерные особенности насечек на камнях и выявить отдельных художников с присущими им стилями.

Ранее ученые нашли древнейшие свидетельства мореплавания древних скандинавов.

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