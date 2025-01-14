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Ученые узнали, почему люди предпочитают кривые линии прямым

Scientific Reports: мозг человека предпочитает кривые линии прямым
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Efired/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа исследователей обнаружила, что изогнутые линии в интерьере активируют ту же область мозга, которая отвечает за восприятие красоты человеческих лиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Психологи давно установили, что изогнутые и плавные линии вызывают у большинства людей больше приятных эмоций, чем угловатые. Такое наблюдение относится ко всему — от черт лица до архитектуры. При этом данная особенность характерна для людей разных народностей и возрастов, в том числе для младенцев. Однако у людей с расстройствами аутистического спектра эта тенденция выражена значительно слабее.

Ученые из университетов Канады, Испании, Германии и ОАЭ провели эксперимент с участием 70 человек. Испытуемым показали 100 фотографий интерьеров с изогнутыми и прямыми линиями, оценивая их мозговую активность с помощью фМРТ. Добровольцам предлагалось оценить изображения по таким критериям, как изогнутость, угловатость и эстетическая привлекательность.

Анализ показал, что веретенообразная извилина мозга, отвечающая за восприятие лиц, активировалась только тогда, когда участники оценивали красоту интерьеров с изогнутыми линиями. В других случаях эта область оставалась неактивной. Ученые заключили, что эстетическое восприятие интерьера имеет ту же природу, что и удовольствие от восприятия лиц.

Ранее ученые выяснили, что слова активизируют скрытые мозговые процессы.

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