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Слова активизируют скрытые мозговые процессы, выяснили ученые

Cell Reports: открыт механизм обработки эмоционального значения слов
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Ученые из Вирджинского технологического университета выяснили, как нейротрансмиттеры, такие как дофамин, серотонин и норадреналин, обрабатывают эмоциональное значение слов. Это поможет лучше понять, как слова влияют на принятие решений, эмоции и поведение человека. Работа опубликована в журнале Cell Reports.

Ранее считалось, что нейрохимические вещества в мозге отвечают только за позитивное или негативное восприятие опыта, однако новое исследование показало, что они также играют ключевую роль в интерпретации слов, в зависимости от их эмоционального оттенка. В ходе эксперимента ученые измеряли выделение нейротрансмиттеров у пациентов, проходивших хирургическое лечение для избавления от тремора или имплантации устройств для мониторинга эпилепсии. Они обнаружили, что различные слова — положительные, отрицательные и нейтральные — активируют определенные нейрохимические процессы в мозге.

Одним из наиболее неожиданных результатов стало открытие того, что таламус, который обычно не ассоциируется с обработкой языка или эмоций, также участвует в этих процессах. Это означает, что даже те участки мозга, которые обычно не связаны с эмоциями или языком, могут получать эмоциональную информацию, что, в свою очередь, может помогать в принятии решений и направлять поведение.

Результаты исследования были подтверждены экспериментами на животных, что добавляет уверенности в достоверности полученных данных.

Ранее изменения клеток человеческого мозга озадачили ученых.

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